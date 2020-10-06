Члена криминальной группировки «Хади Такташ» в Татарстане осудят за покушение на убийство

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего члена криминальной группировки «Хади Такташ». Его обвиняют в покушении на убийство директора «УНИКСа». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, участник группировки «Тукаевские» предложил обвиняемому за 10 тысяч долларов США убить директора КСК КГУ «УНИКС». Заказчик объяснил, что хочет убрать директора потому что тот отказывается делиться прибылью от коммерческой деятельности организации. Обвиняемый согласился и привлек еще участников «Хади Такташ». Ночью 4 ноября 1999 года злоумышленники выследили машину потерпевшего один из фигурантов сделал 6 выстрелов из неустановленного оружия по потерпевшему», - говорится в сообщении.

Потерпевший выжил, врачи вовремя оказали медпомощь.

Обвиняемый с 2002 года отбывает пожизненное лишение свободы за преступления, совершенные в составе «Хади Такташ». Вину в указанном преступлении он признал.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд Казани.

Напомним, в Казани завершают расследование дела о расстреле ОПГ машины с подростками. Только там оказалось не все так очевидно.