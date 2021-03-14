13 марта в Москве произошла трагедия с жителем Татарстана. 33-летний мужчина выпал из окна 17 этажа гостиницы на Дмитровском шоссе.

Он полученных травм уроженец Татарстана скончался на месте. Об этом пишет LIFE со ссылкой на источник в экстренных службах. Известно, что погибший заселился в гостиницу накануне.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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