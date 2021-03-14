С 13 марта в Казани начал работу еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился в ТРК "Парк Хаус".

Посетить его и получить прививку от коронавирусной инфекции в нем можно без предварительной записи, и в этом мобильные центры удобнее поликлиник, где прием и вакцинация осуществляются по предварительной записи.

Прививку ставят бесплатно. Для прививки используется «Спутник V» - первая в мире вакцина, получившая регистрационное свидетельство, и одобренная ВОЗ.

Для того, чтобы привиться в торговом комплексе, необходимо заполнить анкету, а также предоставить паспорт и СНИЛС. Перед прививкой стоит убедиться, что у вас нет противопоказаний. Прививаться можно, если вам от 18 лет, нет хронических заболеваний, на момент вакцинации нет ОРВИ, а также вы не болели в течение 2 недель до визита в прививочный пункт. Прививку не ставят беременным и кормящим. Перед прививкой вас обязательно осмотрит терапевт.

Найти пункт вакцинации не составит труда – он находится в галерее гипермаркета "Ашан", недалеко от входа в гипермаркет. Поставить прививку можно ежедневно с 10 до 20:00.