Отныне жителям Татарстана больше не нужно думать и гадать, где спрятаны камеры на дорогах. Информация об этом появилась в свободном доступе.

На сайте ГИБДД есть подробная интерактивная карта, достаточно зайти и посмотреть , где будут спрятаны камеры по намеченному вами маршруту. Это поможет избежать досадных случайных нарушений с последующими "письмами счастья".

Карта была разработана по поручения президента РФ Владимира Путина. Он потребовал, чтобы дорожные инспекторы перестали прятать камеры и, наоборот, показали их всем водителям. Это поможет снизить число нарушений ПДД и уменьшить риск аварий.