Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей о надвигающейся метели с ухудшением видимости. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Так, с 18:00 9 марта до 18:00 10 марта в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный ветер порывами до 15 м/с.

По прогнозу местного Гидрометцентра днем 10 марта температура будет -11…-16 градусов, ночью -16 градусов, при прояснении до -21 градуса, на дорогах гололедица.

11 марта Татарстан ждет резкое похолодание, утром столбик термометра опустится до отметки -20…-25 градусов, днем -12…-17 градусов, ночью при прояснении до -29 градусов. На дорогах гололедица.

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