За сутки в Татарстане зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 19 человек отвезли в больницы, 32 лечатся дома.

Так, среди заболевших шесть человек до 30 лет, 12 человек до 50 лет, шест человек до 60 лет, 16 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет, пять человек до 90 лет и один старше 90 лет.

В Казани выявили 18 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 435 случаев ковида, 15 029 человек выздоровело, один за сутки.

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