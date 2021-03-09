Сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте пресекли факт взятки сотрудником таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Днем 7 марта 42-летний сотрудник Татарстанской таможни в ходе таможенного контроля выявил у пассажирки рейса «Казань-Стамбул» незадекларированные наличные деньги общей суммой более 10 000 долларов США. Женщина предложила сотруднику взятку в размере 300 долларов, чтобы он не составлял акт осмотра», - говорится в сообщении.

На данный момент Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Теперь сотруднику таможни грозит до 8 лет лишения свободы.

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