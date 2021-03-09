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Фото: Ростислав Мурзагулов

Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру из-за статьи СМИ Татарстана о национальностях

09.03.2021, 12:54 364 9 prokazan.ru

Общественная палата Башкортостана просит местного прокурора дать правовую оценку публикациям некоторых СМИ Татарстана в статье о национальностях. Об этом сообщается на странице палаты.

«В материале у читателя формируют убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Башкортостане по признаку национальности, тем самым создается негативное, враждебное отношение к башкирскому населению», - говорится в обращении Общественной палаты к прокурору.

Получается так, что людей татарской и башкирской национальности сталкивают лбами, отсюда споры о превосходстве одной национальности над другой.

«Когда я читаю подобные вещи, у меня сердце сжимается и от боли, и от обиды, и даже, честно говоря, от злости на тех, кто стравливает наши народы. Здесь, на мой взгляд, классическое разжигание межнациональной розни. Но я не прокурор и не адвокат, мои коллеги считают, что прокуратура должна выяснить, не было ли там состава преступления, и если он был, то за него должны ответить те, кто этим занимается», - сказал председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

К другим новостям: 

- Странная история произошла на дороге Казани. В праздничный день мужчина ехал с мамой, его начала подрезать иномарка, ему это не понравилось и он достал газовый баллончик. А вот водитель иномарки подумал, что это пистолет и вызвал полицию. 

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
09 марта 2021
13:07
А отец Ростислава Морзагулова тоже женился на русской, чтоб не портить отношения между русскими или просто не смог найти башкирку или татарку?
Азат
5
09 марта 2021
13:13
Все таки башкиры скандальные и вредные и никакая прокуратура это не исправит.А ведь правда же, что есть притеснения татар и не любят в Башкирии, что оспаривать очевидное.
Горожанин
3
09 марта 2021
13:17
Обьеденить надо башкирию и пермь
Горожанин
1
09 марта 2021
13:50
А где это такое было ? В какой СМИ ? Что за статья ? И сами , зачем "дрова в костёр" подбрасывают ?
Гараж
0
09 марта 2021
15:22
Мой папа был турецко-подданный сказал Астап Бендер.
Горожанин
3
09 марта 2021
15:53
А разве русских в РТ не притесняют?
Горожанин
3
09 марта 2021
18:17
- Нет не притясняют. Много их. Надо уменьшить. Солнечный Торжок ждет.
В ответ на комментарий пользователя
А разве русских в РТ не притесняют?
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Горожанин
1
09 марта 2021
18:21
А за шо башкиры запретили гастроли славного и знаменитого Альметьевского драмтеатра? Нам же обидно! Из-за единственного правдивого слова "сасы?". Сасы Уфа Лары?
Горожанин
0
09 марта 2021
20:17
Думаю пора тебе в монголию.
В ответ на комментарий пользователя
- Нет не притясняют. Много их. Надо уменьшить. Солнечный Торжок ждет.
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19:15, 30.01.2021
«Я нарисую на снегу ***»: депутата КПРФ Сахалинской области могут уволить за матерные песни
16:15, 30.01.2021
Сын российского арт-блогера погиб в ванной из-за смартфона
15:40, 30.01.2021
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
11:13, 30.01.2021
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
05:30, 30.01.2021
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, 30.01.2021
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
22:28, 27.01.2021
Юного футболиста ФК «Иртыш» зарезал неизвестный около пивного магазина
20:23, 27.01.2021
Подросток упал с моста и разбился на глазах у водителей в Нижнем Новгороде
05:15, 27.01.2021
Неравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
19:01, 26.01.2021
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
08:35, 26.01.2021
Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
12:08, 24.01.2021
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
19:35, 22.01.2021
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
11:07, 22.01.2021
«Я обнимала их месяц назад»: женщина выпрыгнула из окна на пожаре, спасла дочь и погибла сама
01:15, 22.01.2021
Шесть семей, оставшихся без жилья из-за пожара, вынуждены искать правду через Первый канал
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15:10, 20.01.2021
Нумеролог рассказала, как сделать удачным 2021 год и чем он отличается от 2020
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Парень поджег себя ради развлечения: это попало на видео
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Правоохранители отказываются возбудить дело на жителя Владимира, который угрожал убить женщину
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Женщина приняла роды у дочери и утопила внука в ведре
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Подростки закидали снежками Вечный огонь: что им может грозить
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Правоохранители раскрыли судьбу ярославского маньяка, который нападал на детей и женщин с 1996 года
08:23, 18.01.2021
В Минздраве пояснили, нужно ли после вакцинации от коронавируса носить маски
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«Это селфи - большая удача»: актриса «Ералаша» поделилась воспоминаниями о Грачевском
06:30, 15.01.2021
Фельдшер по приказу руководителя прошел 27 километров по морозу и умер