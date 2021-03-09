Общественная палата Башкортостана просит местного прокурора дать правовую оценку публикациям некоторых СМИ Татарстана в статье о национальностях. Об этом сообщается на странице палаты.

«В материале у читателя формируют убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Башкортостане по признаку национальности, тем самым создается негативное, враждебное отношение к башкирскому населению», - говорится в обращении Общественной палаты к прокурору.

Получается так, что людей татарской и башкирской национальности сталкивают лбами, отсюда споры о превосходстве одной национальности над другой.

«Когда я читаю подобные вещи, у меня сердце сжимается и от боли, и от обиды, и даже, честно говоря, от злости на тех, кто стравливает наши народы. Здесь, на мой взгляд, классическое разжигание межнациональной розни. Но я не прокурор и не адвокат, мои коллеги считают, что прокуратура должна выяснить, не было ли там состава преступления, и если он был, то за него должны ответить те, кто этим занимается», - сказал председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

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