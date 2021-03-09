В Казани 8 марта было «весело» - в полицию поступило сообщение о неадекватном водителе, который угрожает проезжающим машинам пистолетом. В городе был объявлен план «Перехват». Вскоре дебошира задержали.

«Мы вообще ехали маму поздравлять, обычный конфликт. Меня начал подрезать водитель белой иномарки, опасаясь, за жизнь мамы, я пригрозил ему газовым баллончиком. Водителю иномарки показалось, что это пистолет, и он позвонил в полицию», - рассказал мужчина.

При осмотре машины оперативники обнаружили оружие, но оно оказалось игрушечным.

«Конечно детский, у меня два сына, в багажнике каких только игрушек нет», - отметил мужчина.

Изъятое оружие отправили на экспертизу, полиция разбирается в произошедшем.

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