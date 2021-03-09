6 марта 2021 года в Татарстане скончалась Людмила Васильевна Горохова – историк-архивист республики и России. Об этом сообщается на сайте Госархива региона.

«Коллеги помнят Людмилу Васильевну как чуткого и отзывчивого, интеллигентного, требовательного и справедливого руководителя, который всегда заботился о профессиональном росте своих сотрудников», - говорится в сообщении.

Она начала работать в архиве в 1966 году. С 1986 по 2015 год была директором Национального архива Татарстана.

За плодотворную деятельность Людмила Васильевна была награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», также ей присвоено почетное звание заслуженный работник культуры России и Татарстана.

Прощание пройдет 9 марта в 11:30 по адресу: ул. Космонавтов, 39. Людмилу Горохову похоронят на Самосыровском кладбище.

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