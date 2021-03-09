В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали пьяного 45-летнего мужчину, который хотел зарезать отчима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Около полудня патрульным поступило сообщение о бытовом конфликте в Буинске. Пьяный мужчина во время застолья стал угрожать расправой 63-летнему отчиму. В полицию обратилась мать подозреваемого», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали по пути к соседям и передали полицейским. У него изъяли нож, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

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