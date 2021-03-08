Появилась видеозапись с места аварии, в которой 8 марта погибли два человека, ее опубликовали в пресс-службе прокуратуры. ДТП произошло на 9 километре дороги Алексеевск-Высокий Колак около 14:40, здесь столкнулись ВАЗ-2114 и "Форд Транзит".

В аварии погибла 39-летняя женщина и восьмилетний мальчик, еще один ребенок - семилетний мальчик - доставлен в больницу с травмами. Легковушка вылетела на встречную полосу, машина вся смята. Также повреждения получил "Форд", водитель, по словам очевидцев, не получил серьезных травм.

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