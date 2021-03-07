В Куюках пожарная машина не смогла проехать к возгоранию из-за узких заснеженных дорог. Видео с жалобой выложили жители в социальных сетях.

Известно, что это произошло вчера днем. Пожарная машина приехала на вызов, однако застряла в сугробах. В итоге вытаскивать ее пришлось с помощью "КАМАЗа".

"Сегодня в Куюках где-то пожар был. Пожарная машина не влезла в узкую дорогу проезжей части, пришлось вытаскивать", - подписал автор видео.

Местные жители в комментариях также отметили, что дороги в Куюках требуют внимания со стороны местных властей.

"Нужна нормальная объездная дорога. Надеюсь, будет. Все это до случая. Может и скорая и пожарная не успеть", - отметила одна из жительниц.

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