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Фото: скриншот видео

Жители Казани пожаловались на работу коммунальщиков, которые засыпали дорожку снегом

05.03.2021, 17:15 48 2 prokazan.ru

В сети появилось видео, на кадрах житель Казани жалуется на коммунальщиков, которые скидывают снег в одну кучу – на пешеходную дорожку.

«Вчера здесь была дорожка, вечером трактор сложил здесь кучу снега. Теперь людям приходится ходить в обход», - сказал молодой человек.

В комментариях поддержали мужчину и пошутили, что скоро нужно покупать лодки, потому что эта куча растает.

«Выполнил свою работу ...а на людей плевать, как они будут ходить...»

«Покупайте лодки, через пару недель будет актуально»

«У него снег вместо мозгов»

«Куда ему кидать то? Столько снега. Должны вывезти. Вывезли бы такой горки не было бы»

«Видимо, не думал) почему УК не проверила его работу?».

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комментарии

Гараж
21
05 марта 2021
17:33
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
05 марта 2021
17:59
пусть нормально работают дворники от УК

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14:20, 15.01.2021
«Это селфи - большая удача»: актриса «Ералаша» поделилась воспоминаниями о Грачевском
06:30, 15.01.2021
Фельдшер по приказу руководителя прошел 27 километров по морозу и умер
23:34, 14.01.2021
Умер худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский
20:02, 14.01.2021
«От ударов вся голова была синяя»: жительница Ярославля садистски избивает девушек
08:20, 14.01.2021
Врачи назвали пять условий, при которых возможно повторное заражение коронавирусом
11:53, 12.01.2021
За полгода у россиянки в организме развились 18 мутаций коронавируса
20:42, 10.01.2021
В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19: он еще заразнее
19:25, 06.01.2021
Мужчина голыми руками задушил волчицу по пути в туалет
07:49, 06.01.2021
Врачи рассказали о продукте, который сокращает жизнь у мужчин
07:05, 06.01.2021
Адвокат из Казани заявил о мошенниках, собирающих деньги для Рамиля Шамсутдинова
20:07, 05.01.2021
Мужчина пришел в аптеку с рецептом на лекарства от коронавируса и умер
16:51, 05.01.2021
Врач назвал главную ошибку вакцинации от коронавируса в России
07:00, 30.12.2020
Голый омбудсмен, часы Минниханова и горящие краснобусы: собрали все символы 2020 года в Татарстане
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Ученые назвали семь неочевидных симптомов коронавируса
19:18, 27.12.2020
В Воронеже мужчина избивал своего 8-летнего пасынка, называя это «правильным воспитанием»
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Свел счеты: в Башкирии мужчина убил себя и двоих детей после ссоры с супругой
16:07, 26.12.2020
«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница