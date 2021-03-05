В сети появилось видео, на кадрах житель Казани жалуется на коммунальщиков, которые скидывают снег в одну кучу – на пешеходную дорожку.

«Вчера здесь была дорожка, вечером трактор сложил здесь кучу снега. Теперь людям приходится ходить в обход», - сказал молодой человек.

В комментариях поддержали мужчину и пошутили, что скоро нужно покупать лодки, потому что эта куча растает.

«Выполнил свою работу ...а на людей плевать, как они будут ходить...»

«Покупайте лодки, через пару недель будет актуально»

«У него снег вместо мозгов»

«Куда ему кидать то? Столько снега. Должны вывезти. Вывезли бы такой горки не было бы»

«Видимо, не думал) почему УК не проверила его работу?».

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