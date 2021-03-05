Прокуратура Арского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка. Он надругался над 20-летней девушкой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в декабре 2020 года молодой человек сзади напал на девушку в районе кладбища на окраине села Чулпаново. После этого он изнасиловал ее и вместе с потерпевшей направился в село. Навстречу им шли родители девушки, злоумышленник хотел убежать, но отец потерпевшей догнал его и передал полицейским», - говорится в сообщении.

Оказалось, молодой человек ехал с девушкой в одной электричке и уже там ее приметил. Он признал свою вину. На данный момент он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

К другим новостям:

- Синоптики Татарстана рассказали, какая погода будет в Международный женский день.

- Водителей Казани будут предупреждать о приближении к аварийным участкам. Каким образом.