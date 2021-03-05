Комитет по транспорту исполкома Казани выступил с инициативой оповещать водителей о приближении к аварийно-опасным участкам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Оповещать водителей планируют с помощью геосервисов. В навигационных системах будет появляться оповещения о приближении к аварийному участку.

Инициатива направлена на предотвращение аварийных ситуаций, цель – достижение нулевого уровня смертности в ДТП к 2030 году.

По информации Управления ГИБДД МВД по Татарстану, в Казани выявлено 98 аварийных участков, 46 из которых – это места концентрации ДТП.

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