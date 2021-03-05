В РКБ Казани произошла очень странная история с псевдороженицей. Женщина требовала выписать ребенка, при этом она даже не была беременна и соответственно не рожала. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.

Родственники женщины рассказали, что две недели назад она из Буинского района поехала в РКБ Казани рожать. Спустя две недели она попросила забрать ее из роддома, и рассказала, что ребенка ей не отдали, так как ему стало плохо.

Муж женщины пришел в роддом и начал узнавать, что с ребенком. В итоге выяснилось, что женщина даже не была беременна. Хотя она утверждала, что ей сделали кесарево сечение.

«Мы проверили все документы, выписки, журналы в Перинатальном центре, и констатировали, что такой женщины у нас не было в роддоме», — объяснил заведующий приемным отделением Перинатальнтого центра РКБ Булат Бегиев.

При осмотре врачи не обнаружили шрамов, а по результатам УЗИ стало понятно, что она не рожала.

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