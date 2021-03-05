Казалось, в Казани тему с митингами, акциями и пикетами закрыли, но нет. 5 марта студентки КФУ вышли с одиночными пикетами к зданию института филологии и межкультурной коммуникации. Об этом сообщили в телеграм-канале штаба Навального в Казани.
Они вышли с плакатами «Принять закон против домашнего насилия», «Зарплата не ниже 300 рублей в час, стипендия не меньше 15 тысяч рублей». Однако девушкам долго стоять не пришлось, вышел охранник здания и разогнал их.
«Давайте валите отсюда, уходите! Ничего вы не сделали, уходите отсюда!», - забрав плакаты, резко ответил охранник.
В комментариях возмутились, почему охранник так бесцеремонно разогнал девушек.
«Он не имеет никакого права трогать и толкать максимум, что он может попросить уйти»
«Вот о том и речь. Но какие нафиг права в нашей стране?»
«Очень символично накануне Дня эмансипации женщин ущемлять в правах женщин. Стыдно за нашу альма матер, ужас как стыдно»
«Девочки молодцы»
«Нарушение конституционного права»
«Он имеет право разве так?».
К другим новостям:
- 25 человек в больнице: в оперштабе Татарстана рассказали, сколько человек заболели ковидом за сутки.
комментарии