Казалось, в Казани тему с митингами, акциями и пикетами закрыли, но нет. 5 марта студентки КФУ вышли с одиночными пикетами к зданию института филологии и межкультурной коммуникации. Об этом сообщили в телеграм-канале штаба Навального в Казани.

Они вышли с плакатами «Принять закон против домашнего насилия», «Зарплата не ниже 300 рублей в час, стипендия не меньше 15 тысяч рублей». Однако девушкам долго стоять не пришлось, вышел охранник здания и разогнал их.

«Давайте валите отсюда, уходите! Ничего вы не сделали, уходите отсюда!», - забрав плакаты, резко ответил охранник.

В комментариях возмутились, почему охранник так бесцеремонно разогнал девушек.

«Он не имеет никакого права трогать и толкать максимум, что он может попросить уйти»

«Вот о том и речь. Но какие нафиг права в нашей стране?»

«Очень символично накануне Дня эмансипации женщин ущемлять в правах женщин. Стыдно за нашу альма матер, ужас как стыдно»

«Девочки молодцы»

«Нарушение конституционного права»

«Он имеет право разве так?».

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