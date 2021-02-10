Хирурги из ДРКБ в Казани провели сложную органосохраняющую операцию 14-летней девочке из Азнакаевского района. Пациентка поступила в больницу с увеличенным объемом живота и резкими болями. Азнакаевские медики подозревали, что у девочки развилось кистозное новообразование. После исследований диагноз подтвердился - у пациентки выявили кистозную опухоль левого яичника. Девочку начали готовить к операционному вмешательству.

Операция прошла успешно: медикам удалось удалить опухоль.

"Нашей командой была выполнена органосохраняющее оперативное вмешательство с удалением кистозной опухоли объёмом 6 литров. Операция прошла по плану, на данный момент пациентка выписана и чувствует себя хорошо", - передает слова детского хирурга Рустама Исмагилова пресс-служба ДРКБ.

Напомним, недавно стало известно, что малышке из Казани нужная срочная операция в США: она перенесла инсульт, пять операций и тромбоз.