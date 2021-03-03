На пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарстане пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по республике Миляуша Замалиева рассказала о туристе, которого с температурой доставили в больницу прямо из аэропорта.

«За сутки в аэропорту было досмотрено 3 961 пассажиров, из-за рубежа 797. У одного человека были выявлены симптомы заболевания – температура. Его отправили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где врачи поставили диагноз «внебольничная пневмония». Житель прилетел из Занзибара, при этом тест на малярию отрицательный», - рассказала спикер.

Также пресс-секретарь управления сообщила, что вместе с туристом летели 329 человек, из них 137 – жители других субъектов России. Вся информация передана в Минздрав Татарстана для наблюдения. В случае проявления симптомов у всех пассажиров будет взят тест на коронавирус.

К другим новостям:

- ГИБДД Казани рассказали об очередной проверке водителей 3 марта. Что будут проверять и во сколько.

- "Все родня там, и роли распределены": волонтер, которая спасла инвалида из рабства в Казани, рассказала о преступном клане.