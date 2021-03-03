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Новости Казани и РТ

Фото: Международный аэропорт "Казань"

Из аэропорта Казани отвезли в больницу туриста из Занзибара

03.03.2021, 11:30 233 5 prokazan.ru

На пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарстане пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по республике Миляуша Замалиева рассказала о туристе, которого с температурой доставили в больницу прямо из аэропорта.

«За сутки в аэропорту было досмотрено 3 961 пассажиров, из-за рубежа 797. У одного человека были выявлены симптомы заболевания – температура. Его отправили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где врачи поставили диагноз «внебольничная пневмония». Житель прилетел из Занзибара, при этом тест на малярию отрицательный», - рассказала спикер.

Также пресс-секретарь управления сообщила, что вместе с туристом летели 329 человек, из них 137 – жители других субъектов России. Вся информация передана в Минздрав Татарстана для наблюдения. В случае проявления симптомов у всех пассажиров будет взят тест на коронавирус.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
1
03 марта 2021
11:34
Сначала едут на край света не сделав прививки, потом приехала домой опять едут, но уже в ркб
Гараж
21
03 марта 2021
12:01
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Горожанин
0
03 марта 2021
12:13
Таких надо обратно отправлять навечно
В ответ на комментарий пользователя
Сначала едут на край света не сделав прививки, потом приехала домой опять едут, но уже в ркб
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Гость
0
03 марта 2021
12:32
А на вирус Эболы тест интересно делали?
Горожанин
0
03 марта 2021
12:36
Да его муха укусила, или с цепи сорвался

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