В Татарстане 5 марта зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 25 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших один ребенок до 18 лет, три человека до 30 лет, 15 человек до 50 лет, восемь человек до 60 лет, 13 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет, шесть человек до 90 лет.

В Казани выявили 23 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 235 случаев ковида, выздоровело 14 937 человек, 95 за сутки.

К другим новостям:

- Поставить прививку от коронавируса теперь можно будет еще в одном торговом центре Казани.

- Март живем еще с существующими ограничениями. В Роспотребнадзоре Татарстана оценили ситуацию с коронавирусом в регионе.