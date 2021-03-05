В Васильево Зеленодольского района Татарстана разыгралась трагедия . 38-летняя женщина задушила своего шестилетнего ребенка и покончила с собой. Тела нашел глава семьи. Старшая дочь была в школе, а потому осталась жива.

Что случилось в благополучной семье, не состоящей на учете, пока не знает никто. Возбуждено дело по факту убийства малолетнего.

Телеграмм-канал Mash Iptash опубликовал предсмертную записку женщины. Как выяснилось, она все-таки попыталась что-то объяснить родным, но что - видимо, знают только они.

"Не судите и не судимы будете. Мужа не вините. Прости, если сможешь, так будет проще".

Таковы последние слова матери, которая решилась на убийство ребенка и свела счеты со своей жизнью.