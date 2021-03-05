Пока на постсоветском пространстве сносят и стыдливо прячут памятники "дедушке Ленину", в Казани анонсировали скорое открытие обновленного монумента вождю революции.

В апреле в Казани реконструированный памятник Ильичу откроют в торжественной обстановке. Об этом рассказал накануне в рамках пресс-конференции глава КПРФ РТ Хафиз Миргалимов.

Памятник сняли и отправили на реконструкцию осенью 2020 года. Его ремонт обошелся примерно в 35 миллионов рублей, и это не удивительно, ведь Ильича не реставрировали целых 66 лет.