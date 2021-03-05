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Фото: gisu.tatarstan.ru

Они возвращаются: в апреле в Казани ожидается открытие обновленного памятника Владимиру Ленину

05.03.2021, 05:00 17 0 prokazan.ru
Пока на постсоветском пространстве сносят и стыдливо прячут памятники "дедушке Ленину", в Казани анонсировали скорое открытие обновленного монумента вождю революции.
 
В апреле в Казани реконструированный памятник Ильичу откроют в торжественной обстановке. Об этом рассказал накануне в рамках пресс-конференции глава КПРФ РТ Хафиз Миргалимов.
 
Памятник сняли и отправили на реконструкцию осенью 2020 года. Его ремонт обошелся примерно в 35 миллионов рублей, и это не удивительно, ведь Ильича не реставрировали целых 66 лет.
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