Прокуратура Татарстана требует признать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией и ликвидировать его. Сообщается, что правоохранители фиксировали факт экстремистской деятельности организации на протяжении нескольких лет. По мнению прокуратуры, в организации не предприняли действенных мер для устранения причин экстремистской деятельности.

"Движение обязано было координировать свою деятельность, не допуская распространения информации, в которой создаются условия для конфликта на почве межнациональной розни, что представляет реальную угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, общественному порядку и общественной безопасности, возбуждая межнациональную рознь", - передает ТАСС слова старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Так, одним из поводов для вывода об экстремистском характере организации стало открытое письмо, распространенное от имени организации в защиту татарского языка, которое появилось в интернете в 2017 году. Специалисты АНО "Казанский межрегиональный центр экспертиз" пришли к выводу, что в данном письме содержалась информация, направленная на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку отношения к языку и призывы по установлению татарского языка единственным государственным языком республики.

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