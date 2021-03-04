В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

5 марта местами в Татарстане и Казани ожидается сильный ветер с порывами 15-18 м/с, метель с ухудшением видимости, ночью и днем на дорогах гололедица.

Максимальная температура днем достигнет -2…-7 градусов, ночью -5…-10 градусов, при прояснении до -15 градусов.

В выходные в Татарстане станет существенно холоднее. Днем в среднем -10 градусов, ночью -13 градусов, небольшой снег.

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