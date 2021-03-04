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Фото: ProKazan

Синоптики Татарстана предупреждают жителей об ухудшении погодных условий

04.03.2021, 14:41 141 0 prokazan.ru

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

5 марта местами в Татарстане и Казани ожидается сильный ветер с порывами 15-18 м/с, метель с ухудшением видимости, ночью и днем на дорогах гололедица.

Максимальная температура днем достигнет -2…-7 градусов, ночью -5…-10 градусов, при прояснении до -15 градусов.

В выходные в Татарстане станет существенно холоднее. Днем в среднем -10 градусов, ночью -13 градусов, небольшой снег.

К другим новостям: 

- В квартире Казани на двух девушек напал агрессивный кот, пришлось вызывать спасателей. 

- Власти Татарстана прокомментировали назначение народного артиста республики советником министра культуры. 

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