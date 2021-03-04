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Фото: ProKazan

Присяжные в Татарстане вынесли приговор мужчине, который 9 лет назад убил и изнасиловал девушку

04.03.2021, 15:28 57 0 prokazan.ru

В Татарстане присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор 32-летнему мужчине, который 9 лет назад убил и изнасиловал девушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Вечером 7 июля 2012 года в лесопосадке у трассы Аркс-Большая Атня обнаружено тело 24-летней девушки со следами удушения и сексуального насилия. Установлено, что она приезжала на встречу выпускников, ночевала у подруги, а днем ушла на остановку, чтобы уехать в Арск. На остановке она села в неустановленную машину, водитель которой убил ее», - говорится в сообщении.

В тот год так и не удалось установить злоумышленника. В 2020 году с помощью ольфакторной экспертизы, подтвердилась личность причастного к преступлению мужчины. Им оказался однокурсник девушки.

Мужчине назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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