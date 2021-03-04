Март еще только начался, а весеннее обострение уже в разгаре. Так, прохожие на улице Баумана заметили странных молодых людей – они были в одних шортах. Ролик появился в соцсетях.
«На улице, конечно, потеплело, но парней с голым торсом на Баумана я увидеть не ожидала», - пишет автор поста.
В комментариях не поддержали парней, а только в очередной раз оскорбили.
«Видно из больницы выпустили не долечив дурачков) А весной у таких обострение»
«Пусть люди делают, что хотят. Закон не нарушают, никому не мешают, зачем это снимать?»
«Надо было неделей раньше выходить в -37, а не в + температуру»
«Бойцы из жёлтого дома сбежали»
«На пару минут не проблема выйти с голым торсом. Тем более ребята может немного вмазали!»
«Блогеры наверное ...»
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