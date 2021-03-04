В Казани 4 марта утром в квартире по улице Краснококшайская отравилась угарным газом целая семья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В результате произошедшего женщину отвезли в 7 горбольницу, мужчину и двоих детей 15 и 5 лет доставили в ДРКБ Казани. По данному факту районная прокуратура организовала проверку. В ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Напомним, за последнее время это не первый случай. В конце февраля мать и двое ее детей-малышей в Казани отравились угарным газом в собственной квартире.

Бывают и смертельные случаи. В Казани возбудили уголовное дело после гибели молодых татарстанцев, отравившихся угарным газом.

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