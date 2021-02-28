В столице Татарстана женщина и ее двое детей отравились угарным газом, находясь в собственной квартире. Случилось это 28 февраля около 12.40 в жилом доме на улице Гагарина. О случившемся сообщили на телефон экстренной помощи ГУ МЧС РТ.
Специалисты не исключают вероятности, что газовое оборудование в квартире использовалось с нарушениями, что и стало причиной утечки.
Женщину и ее 5-летнего сына, а также 3-летнюю дочь доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники "Газпром трансгаз Казань" разбираются в случившемся и устанавливают точные причины аварии.
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