В столице Татарстана женщина и ее двое детей отравились угарным газом, находясь в собственной квартире. Случилось это 28 февраля около 12.40 в жилом доме на улице Гагарина. О случившемся сообщили на телефон экстренной помощи ГУ МЧС РТ.

Специалисты не исключают вероятности, что газовое оборудование в квартире использовалось с нарушениями, что и стало причиной утечки.

Женщину и ее 5-летнего сына, а также 3-летнюю дочь доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники "Газпром трансгаз Казань" разбираются в случившемся и устанавливают точные причины аварии.

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