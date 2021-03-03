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Фото: соцсети

В МВД Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Татарстана

03.03.2021, 15:54 599 1 prokazan.ru

3 марта в 12:00 на 47 километре автодороги Казань-Малмыж произошло смертельное ДТП. В пресс-службе МВД Татарстана раскрыли подробности происшествия.

«35-летний водитель «ВАЗ-2114» двигаясь со стороны Арска в направлении Казани, не выбрал безопасную скорость при обгоне машины, выехал на встречку и врезался в «Хендай», под управлением 32-летнего мужчины», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «ВАЗ» погиб на месте происшествия, пассажир этой же машины и два пассажира иномарки с различными травмами доставлены в больницу.

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ДТП ГИБДД Смерть Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
0
03 марта 2021
16:14
Но что заставило его пойти в лоб

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