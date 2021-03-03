В сети один из жителей Казани пожаловался на то, что в троллейбусе №1 кондуктор не дал билет пассажиру, предварительно вернув монету.

«На одной из остановок в салон зашел молодой человек. Когда к нему подошел кондуктор, он протянул деньги для оплаты проезда. Кондуктор посмотрел на сумму, вернул монету (скорее всего это было 5 рублей) и оставил пассажира без билета. Вот так они зарабатывают да?», - пишет житель.

В комментариях рассказали, что такие случаи действительно происходят.

«Раньше 25 клали в карман, а теперь 30. Заботятся о кондукторах»

«Езжу так уже года два, почему бы не сэкономить. Кто думает, что из-за этого поднимают цены – наивняк»

«Там кондукторами работает семейная пара из ближнего заруб. Потом записывают в свою тетрадь сумму, которую положили себе в карман. Мне очень часто попадаются эти... собиратели денег. Такие манипуляции они проделывают с каждым пассажиром»

«Самому так делали»

«Наоборот хорошо на пять рублей дешевле едешь»

В мэрии Казани также прокомментировали вопрос, сообщив, что о таких фактах нужно оперативно сообщать с указанием всех подробностей, включая дату, время, маршрут, гос.номер по телефону горячей линии Комитета по транспорту: 275-30-50. Также можно писать в соцсети мэрии или обращаться через интернет-приемную.

Также после публикации поста, к нам обратился, судя по всему, один из кондукторов троллейбуса указанного маршрута.

«Люди дают порой больше мелочи и я специально считаю, чтоб не ошибся пассажир и я. Если мне дают лишнее соответственно отдаю обратно пассажиру. Мне своей зарплаты хватает. Так и рубль лишний давали, и 5 рублей. Я возвращал. Потому чужого не нужно. По существу много кондукторов, которые честно работают», - написал мужчина.

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