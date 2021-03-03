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Фото: скриншот видео

«Думал – это собака»: на подростка в Татарстане напала рысь

03.03.2021, 12:37 463 1 prokazan.ru

В Кукморском районе Татарстана жителей шокировала новость о нападении рыси на молодого человека. Он возвращался домой, когда зверь на него напал. Подросток подумал, что это собака. Рысь пыталась укусить его, повалила в снег и отошла, тогда подросток смог убежать.

Дома парню не поверили, а на утро ужаснулись, так как увидели следы рыси. Местный житель обнаружил труп замерзшей рыси. Приехавшие на место ветеринары решили сжечь рысь с биотермической яме.

Также материал был отправлен на экспертизу, чтобы проверить, не было ли бешенным животное. Результаты придут в середине марта. Также будет установлено, как именно умерла рысь. Об этом сообщает телеканал ТНВ.  

К другим новостям: 

- Известный криминальный авторитет и руководитель татарстанской ОПГ «Поселковские» умер «на зоне».

- ГИБДД Казани рассказали об очередной проверке водителей 3 марта. Что будут проверять и во сколько. 

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комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
14:07
А не домашняя ли была рыся? Может, это ютуберы поигрались да бросили.

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