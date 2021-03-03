В Кукморском районе Татарстана жителей шокировала новость о нападении рыси на молодого человека. Он возвращался домой, когда зверь на него напал. Подросток подумал, что это собака. Рысь пыталась укусить его, повалила в снег и отошла, тогда подросток смог убежать.

Дома парню не поверили, а на утро ужаснулись, так как увидели следы рыси. Местный житель обнаружил труп замерзшей рыси. Приехавшие на место ветеринары решили сжечь рысь с биотермической яме.

Также материал был отправлен на экспертизу, чтобы проверить, не было ли бешенным животное. Результаты придут в середине марта. Также будет установлено, как именно умерла рысь. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

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