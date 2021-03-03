Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего водителя автобуса. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, 24 ноября 2020 года молодой человек за рулем автобуса на улице Островского на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнюю жительницу Казани. Девушка скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу.

Также в прокуратуре сообщили, что рядом идущий с погибшей девушкой, человек оказался ее однокурсником. Его допрашивали в качестве свидетеля.

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