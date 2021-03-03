В Казани 3 марта Госавтоинспекция Казани проверит машины, на которых установлены стекла с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мероприятие «Тонировка» пройдет 3 марта 2021 года с 08.30 до 15:00 на территории столицы Татарстана. В соответствии с регламентом светопропускание ветрового, передних, боковых и передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушения водитель привлекается к административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей. Кроме штрафа нарушителю выписывается требование об устранении недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест до 15 суток.

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