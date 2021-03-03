Вечером 2 марта в дежурную часть ГУ МЧС поступил вызов с сообщением о запахе дыма в гардеробе Казанского Федерального университета. На место быстро выехали пожарные бригады. Из здания университета было эвакуировано 50 человек, однако признаков пожара как такового при осмотре выявлено не было.

Выяснилось, что горела прошлогодняя листва на площади всего 10 квадратных сантиметров. Она забилась в ливневку на территории КФУ. Был дан отбой боевой тревоге.

Но для одной из пожарных машин, спешивших на вызов в КФУ, дело обернулось более серьезными последствиями. Очевидцы засняли, как автомобиль с проблесковыми маячками, спешащий на вызов, попадает в ДТП.