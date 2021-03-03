Популярный в России татарстанский певец Радик Юльякшин (Элвин Грей) трогательно и душещипательно поздравил свою супруг Инзилю Фатхутдинову с днем рождения. Инзиле исполнился 21 год.

На своей странице в социальных сетях знаменитый супруг разместил трогательное видео и посвятил супруге нежное сообщение, пожелав ей "утопать в любви, уважении и восхищении".

16 января состоялся никах Радика Юльякшина и Инзили Фатхутдиновой в ресторане Palladium «Ак Барс Арены». На торжество прибыла делегация из Башкирии в составе вице-премьера правительства Ахата Бадранова, председателя общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Элвину Грею они подарили башкирский лук, а его супруге — нагрудник. Медовый месяц пара провела в Африке.