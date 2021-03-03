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Фото: скриншот с видеоролика

Огромную Соборную мечеть построят в Казани: названы места, где она может появиться

03.03.2021, 02:00 52 3 prokazan.ru
2 марта появились новые данные о масштабной предстоящей стройке - в Казани появится большая Соборная мечеть, и уже названы предположительные места, где она может расположиться. Казанские блогеры примерили макет к разным районам и нашли интересные варианты.

Мечеть должна быть построена к знаменательной дате - 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Это произойдет в 2022 году.

Предполагается, что поражающее воображение своими размерами сооружение может быть построено в парке "Кырлай". Также названы и другие места - площадка у Чаши на улице Сибгата Хакима, пространство у "Ривьеры", песчаная база в Адмиралтейской слободе и перекресток Гвардейской и Ершова в самом сердце города.
 
Проект Соборной мечети пока не утвержден, как и точные сроки начала и окончания строительства. Известно только, что на стройку не будут потрачены средства ни из федерального, ни из регионального бюджетов. Идея будет воплощена полностью на средства пожертвователей и меценатов.
 
Казани Соборная мечеть крайне необходима. В праздничные дни действующие храмы не вмещают всех желающих попасть на молитву. В новой мечети, как ожидается, смогут уместиться более 10 тысяч верующих.
Религия Строительство Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
02:19
Господа и дамы! Вы ходите прямо. Я пошёл налево. Белла, киса, не скучай!
Димас люблю пивас
0
03 марта 2021
02:47
Ох, Белла, Белла, убела, меня убела. Возникла словно феномен, нельзя в Марселе без измен. Пусть не цыган Гараж, я джентльмен, и потому казан мне по колен.
Горожанин
0
03 марта 2021
03:23
%-8

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