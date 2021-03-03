2 марта появились новые данные о масштабной предстоящей стройке - в Казани появится большая Соборная мечеть, и уже названы предположительные места, где она может расположиться. Казанские блогеры примерили макет к разным районам и нашли интересные варианты.

Мечеть должна быть построена к знаменательной дате - 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Это произойдет в 2022 году.

Предполагается, что поражающее воображение своими размерами сооружение может быть построено в парке "Кырлай". Также названы и другие места - площадка у Чаши на улице Сибгата Хакима, пространство у "Ривьеры", песчаная база в Адмиралтейской слободе и перекресток Гвардейской и Ершова в самом сердце города.

Проект Соборной мечети пока не утвержден, как и точные сроки начала и окончания строительства. Известно только, что на стройку не будут потрачены средства ни из федерального, ни из регионального бюджетов. Идея будет воплощена полностью на средства пожертвователей и меценатов.

Казани Соборная мечеть крайне необходима. В праздничные дни действующие храмы не вмещают всех желающих попасть на молитву. В новой мечети, как ожидается, смогут уместиться более 10 тысяч верующих.