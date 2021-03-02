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Фото: скриншот видео

«Лобовое стекло продавилось»: в Казани на машину упала глыба льда с крыши надземного перехода

02.03.2021, 17:24 113 3 prokazan.ru

В Казани с приходом календарной весны существенно потеплело. В связи с этим начал таять снег и лед на крышах. В телеграм-канале Mash Iptash рассказали историю, как на машину, которая проезжала под надземным переходом, упала глыба льда.

Водитель проезжал в районе улицы Академика Глушко. С крыши перехода прямо на лобовое стекло упал снег. Стекло продавилось и треснуло. Все пассажиры и водитель отделались испугом.

Сейчас владелец авто собирается подавать в суд на администрацию, а сначала зафиксировать повреждения в ГИБДД.

К другим новостям: 

- При пожаре квартиры в Татарстане спасли 16 жильцов. 

- Полицейские поймали горе-кондуктора, который сбежал с выручкой. Он, собственно, никуда и не бегал... Его задержали дома. 

В Нижнем Новгороде женщину насмерть задавило вывеской, на которую обрушилась глыба снега и льда. Теперь, как сообщает портал progorodnn.ru, в городе начались активные проверки козырьков

 

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
17:36
Просто стекло было браковашное.
Горожанин
0
02 марта 2021
18:06
Какая статья, такой и коммент, изумительный совет. Модератор сочинял кроссворд, но оказался тупым. Он не выучил ноты, но идиот ты.
Горожанин
0
02 марта 2021
18:20
До ре ми фа соль ля си, кошка села на такси и сказала oтcocи. А страховая компания сказала, что у нее мания, мания величия, просто не до приличия. И тут начался суд, как настоящий абсурд, вина пала на лешего, у лешего есть xpeн - съешь его.

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