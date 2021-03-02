В Казани с приходом календарной весны существенно потеплело. В связи с этим начал таять снег и лед на крышах. В телеграм-канале Mash Iptash рассказали историю, как на машину, которая проезжала под надземным переходом, упала глыба льда.

Водитель проезжал в районе улицы Академика Глушко. С крыши перехода прямо на лобовое стекло упал снег. Стекло продавилось и треснуло. Все пассажиры и водитель отделались испугом.

Сейчас владелец авто собирается подавать в суд на администрацию, а сначала зафиксировать повреждения в ГИБДД.

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