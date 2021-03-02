2 марта в Зеленодольске спасли 16 жильцов дома коридорного типа, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Прибывшие пожарные установили, что горит в левом и в правом крыле. В здании два разных очага пожара, жильцов выводили с применением дыхательных аппаратов. В результате было спасено 16 человек, в том числе 5 детей.

Пострадавших нет, на данный момент устанавливается причина происшествия.

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