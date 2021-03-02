В Казани полицейские задержали кондуктора, который 1 марта сбежал с выручкой за день. Об этом корреспонденту Prokazan.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

«Утром 2 марта сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Московский» задержали 32-летнего мужчину, который похитил деньги, заработанные за день в автобусе. Его нашли по месту жительства на Высокой горе. Вину он признал и рассказал, что все деньги потратил на алкоголь», - рассказали в пресс-службе.

На данный момент проводятся оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

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