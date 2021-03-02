Пассажиры общественного транспорта Казани временно не смогут оплатить проезд банковской картой. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

«В 13:30 произошел технический сбой со стороны банка. Сейчас в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро нельзя оплатить проезд банковской картой. В причинах сейчас разбирается банк-оператор. Там обещают, что технический сбой будет устранен к 15.00», - говорится в сообщении.

Сейчас можно оплатить проезд наличными или транспортной картой.

Напомним, с 1 марта в Казани подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей, если оплачивать наличными.

UPD: оплату банковскими картами восстановили

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