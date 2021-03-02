В Новосибирске следователи расследуют страшное происшествие. В одной из квартир нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

1 марта в одной из квартир были обнаружены тела 37-летней женщины и 40-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области головы. При осмотре места происшествия было обнаружено огнестрельное оружие, предположительно из которого были совершены выстрелы.

Оказалось, что накануне мужчина решил сделать предложение своей сожительнице. Ранее она собиралась разорвать с ним отношения. Вечером 28 февраля мужчина устроил романтический ужин, где предложил женщине выйти за него замуж, когда она отказалась, злоумышленник застрелил ее. Позже осознав, что сделал, решил покончить с собой.

Тела нашли благодаря другу мужчины, он весь день не мог дозвониться до приятеля и решил приехать к нему домой. Там через окно он увидел страшную картину. После приехали полицейские, но дверь удалось взломать только к вечеру.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

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