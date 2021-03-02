В Казани кондуктор городского автобусного маршрута № 37 сбежал вместе со всей дневной выручкой прямо с рейса. Это случилось в районе остановки "ДК "Химиков". По предварительным подсчетам, мужчина завладел суммой около 3,5 тысяч рублей. Водитель попытался предпринять меры и догонял убегающего коллегу, но не смог. Сейчас розыском кондуктора-беглеца занимаются сотрудники полиции.

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана заявили, что это был первый рабочий день данного сотрудника.

Напомним, что в Казани со вчерашнего дня выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф подняли с 30 до 35 рублей, тогда как при оплате картами - транспортной или банковской - стоимость сохранилась на прежнем уровне.