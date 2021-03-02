В Татарстане с 1 по 30 апреля ограничат движение для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

Ограничение связано с переувлажнением дороги в весенний период, что влияет на снижение прочности дорог. Большегрузам будет запрещено ездить по трассам во избежание разрушения дорог и обеспечения их сохранности. Разрешенная нагрузка на трассах Татарстана составляет 6 тонн.

«Временное ограничение движения в весенний период не запрещает движение по автомобильным дорогам, а лишь ограничивают предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, перевозящих грузы», - отметили в ведомстве.

При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, перевозку пищевых продуктов, лекарств, семенного фонда, удобрений. Также могут ездить большегрузы до 16 тонн, перевозящие топливо и транспорт, который перевозит груз, необходимый для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.

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