Водитель микроавтобуса в Казани сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Все случилось на пересечении улиц Гагарина и Декабристов. Микроавтобус Mercedes наехал на женщину в тот момент, когда светофор разрешал движение пешеходам.

Приехавшим сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что пытался совершить правый поворот на Декабристов, ему в этот момент также горел зеленый свет.

О тяжести травм пострадавшей пока не сообщается, но вне зависимости от этого, водителю Мерседеса придется ответить за свои действия перед законом.

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