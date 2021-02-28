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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани задержали двух человек на акции в память Немцова

28.02.2021, 00:00 42 1 prokazan.ru
Их отвели в отдел полиции

В Казани полиция задержала двух студентов, решивших прийти на акцию памяти политика Бориса Немцова (он погиб ровно 6 лет назад - прим. ред.). Об этом сообщает интернет-портал "Ветер"

Известно, что студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву задержвали. Они возложили цветы в память о Немцове возле часов на улице Баумана. Уже через пару минут к ним подошли сотрудники полиции и отвезли в отдел. Как утверждает канал, их отпустили без составления протокола.

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комментарии

Ага
0
28 февраля 2021
00:12
Два либеральных имбецила обоего пола с диагностированной смертью мозга еще до рождения возложили букет из завядших мертвых цветов в честь мертвого овоща еще при жизни но потом умершего физически. Символично ахахахха. Бабло надеюсь хоть не свое тратили, а СБУ переслало 100 гривен на цветочки?

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