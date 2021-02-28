В Казани полиция задержала двух студентов, решивших прийти на акцию памяти политика Бориса Немцова (он погиб ровно 6 лет назад - прим. ред.). Об этом сообщает интернет-портал "Ветер".

Известно, что студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву задержвали. Они возложили цветы в память о Немцове возле часов на улице Баумана. Уже через пару минут к ним подошли сотрудники полиции и отвезли в отдел. Как утверждает канал, их отпустили без составления протокола.

Другие новости:

- В Татарстане из-за измены распалась первая оформившая официальный брак пара трансгендеров

- В Татарстане росгвардейцы спасли из огня пьяного мужчину, выломав дверь в его квартиру