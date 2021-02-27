Наверх

Новости Казани и РТ

Фото ProKazan.ru

Минзрав Татарстана опубликовал свежую статистику по заражениям COVID-19

27.02.2021, 14:54 64 1 prokazan.ru
За сутки ковидом заболели еще 52 человека

В Татарстане зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Такую информацию опубликовало Министерство здравоохранения РТ.

Известно, что один случай завозной, остальные 51 – контактные. Кроме того, из всех больных 18-ти пришлось лечь в больницу для дальнейшего лечения, остальные 34 получают лечение на дому. Заболел также один ребенок. Много зараженных в группе от 60 до 70 лет (17 случаев), категории 30-50 лет (11 случаев) и 70-80 (10 случаев). По три заражения среди лиц от 18 до 30 и от 80 до 90. Семь человек заболели в возрастной категории от 50 до 60 лет.

Географически больше всего больных на данный момент в Казани (32) и Набережных Челнах (8). Четыре человека заразились в Зеленодольском районе, по два в Елабужском и Тетюшском, в остальных - по одному больному (Буинский, Менделеевский, Рыбно-Слободский, Чистопольский районы).

На 27 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 923 случая COVID-19. Из них выздоровело 14546, среди которых 132 за прошедший день. Вакцину получили 79 056 человек (прирост за сутки 3134), из них вторую дозу получил 13 631 человек.

Другие новости: 

- Врачи назвали главные последствия коронавируса для детей 

-"Проезда нет, тупик": в селе Татарстана скорая с ребенком не могла проехать из-за узких дорог

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Врачи назвали главные последствия коронавируса для детей
«Проезда нет, тупик»: в селе Татарстана скорая с ребенком не могла проехать из-за узких дорог
В Казани такси перевернулось после сильного удара «лоб в лоб»
В Татарстане предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ездят без билетов в автобусах
В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке
Врачи рассказали, возможна ли на сегодня третья волна COVID-19
В Татарстане восстановили движение на трассах после сильной метели
Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни
На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба
Китайцы нам помогут: партеры из Поднебесной помогут Казани в очистке Волги и рекультивации полей
«Остались в Казани»: певица МакSим рассказала, чем сейчас зарабатывают на жизнь ее родители
В Татарстане ограничили движение по трассам из-за метели
«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2021
15:17
Я получил вторую дозу

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ