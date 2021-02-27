В Татарстане зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Такую информацию опубликовало Министерство здравоохранения РТ.

Известно, что один случай завозной, остальные 51 – контактные. Кроме того, из всех больных 18-ти пришлось лечь в больницу для дальнейшего лечения, остальные 34 получают лечение на дому. Заболел также один ребенок. Много зараженных в группе от 60 до 70 лет (17 случаев), категории 30-50 лет (11 случаев) и 70-80 (10 случаев). По три заражения среди лиц от 18 до 30 и от 80 до 90. Семь человек заболели в возрастной категории от 50 до 60 лет.



Географически больше всего больных на данный момент в Казани (32) и Набережных Челнах (8). Четыре человека заразились в Зеленодольском районе, по два в Елабужском и Тетюшском, в остальных - по одному больному (Буинский, Менделеевский, Рыбно-Слободский, Чистопольский районы).

На 27 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 923 случая COVID-19. Из них выздоровело 14546, среди которых 132 за прошедший день. Вакцину получили 79 056 человек (прирост за сутки 3134), из них вторую дозу получил 13 631 человек.

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