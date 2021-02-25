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Фото: МЧС Татарстана

В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара, в котором чуть не погибли 11 человек

25.02.2021, 17:42 21 0 prokazan.ru

Ночью 25 февраля произошел пожар в поселке Васильево, сгорел дом, в котором жила многодетная семья с 8 несовершеннолетними детьми. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

«Первой проснулась старшая дочь, которая сразу разбудила родителей. Взрослые через окно эвакуировали всех детей на улицу, последним они вытащили дедушку, который плохо передвигался из-за перенесенного инсульта. Огонь моментально распространился по крыше дома, все внутри выгорело, и жить в помещении невозможно», - говорится в сообщении.

Причиной пожара, по предварительной информации, стало неисправное электрооборудование. В результате произошедшего семья из 11 человек осталась без крыши, документов и одежды. Сейчас в поселке организован сбор денег, вещей и продуктов в помощь семье. В ближайшее время исполком поселка предоставит пострадавшим квартиру.

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