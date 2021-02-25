Очевидцы сообщают, что в Казани топит улицу Четаева. Кажется, февральские морозы стали испытанием для труб.

«На квартале между Четаева, 20 и школой "Адымнар" прорвало трубу. Теперь там потоп. На месте говорят, что во всём виноваты рабочие сетевой компании. Они копали траншею и повредили коммуникации», - пишут в сети.

В комментариях жители пророчат вечером каток.

«Каждый день плаваем»

«Наслаждайся внезапно появившимся бассейном»

«Не зря ЖКХ повысить хотят»

«Ночью каток будет».

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