25 февраля в Казани на 68 году жизни умер режиссер и худрук студенческого театра «Тургай» КГАУ, заслуженный работник культуры Татарстана Роберт Галиев. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Ректорат и трудовой коллектив ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной», - говорится в сообщении.

Роберт Тимерханович был успешным художественным руководителем, педагогом и человеком, который всего себя отдает любимому делу.

О причинах смерти не сообщается. Время и место церемонии прощания сообщат позже.

К другим новостям:

- Февральские морозы стали испытанием для коммуникаций Казани. Что ни день, то какую-нибудь улицу заливает. На этот раз Четаева.

- Соседей не выбирают, поэтому зачастую они попадаются не слишком культурные и тихие. Так и этот мужчина из Татарстана, который стал героем новости. Пьяный в два часа ночи он кричал матом и обещал перерезать горло соседям. Что еще рассказали запуганные жильцы.